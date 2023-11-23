Рыбакова и Махноносов выиграли юниорский ГП в Москве в танцах на льду

На заключительном этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Москве определились победители в танцах на льду. По итогам двух дней соревнований ими стали Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов с результатом 182,37 балла. На втором месте этап завершили Елизавета Малеина и Матвей Самохин (167,34). Третьими стали Арина Горшенина и Илья Макаров, у них 161,82 балла. Шедшие вторыми после ритм-танца Анна Румак и Глеб Гончаров снялись перед началом второго соревновательного дня.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Москва

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва) – 182,37 балла.

2. Елизавета Малеина/Матвей Самохин (Московская область) – 167,34.

3. Арина Горшенина/Илья Макаров (Москва) – 161,82.

4. Юлия Чуркина/Борис Фролов (Москва) – 150,48.

5. Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов (Москва) – 146,83.

6. Ева Плесовских/Марк Желтышев (Москва) – 144,96.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.