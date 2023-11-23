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Румак и Гончаров, шедшие вторыми после ритм-танца, снялись с юниорского ГП в Москве

Румак и Гончаров, шедшие вторыми после ритм-танца, снялись с юниорского ГП в Москве
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Анна Румак и Глеб Гончаров, занявшие второе место по итогам ритм-танца на шестом этапе юниорского Гран-при России в Москве, отказались от дальнейшей борьбы и снялись с соревнований. По информации, размещённой на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России, причиной отказа пары стали медицинские показания из-за проблем со здоровьем партнёра.

Напомним, Румак и Гончаров после ритм-танца шли вторыми с результатом 71,49 балла. Промежуточным лидером является дуэт Екатерины Рыбаковой и Ивана Махноносова, у них 73,47 балла. Замыкали тройку после ритм-танца Елизавета Малеина и Матвей Самохин (69,60).

Соревнования юниоров в произвольном танце начнутся на ледовой арене «Мегаспорт» 23 ноября в 13:15 мск.

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