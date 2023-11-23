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Спортивная пара из «Ангелов Плющенко» выиграла юниоский этап Гран-при России в Москве

Спортивная пара из «Ангелов Плющенко» выиграла юниоский этап Гран-при России в Москве
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На заключительном этапе юниорской серии Гран-при России – 2023/2024 по фигурному катанию в Москве завершились соревнования спортивных пар. Победу одержали представители академии «Ангелы Плющенко» Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик.

Призёрами стали пары из Санкт-Петербурга — Майя Шегай/Игорь Шамшуров и Анастасия Егорова/Родион Маринский.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Москва
Спортивные пары

1. Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик (Москва) – 184,81
2. Майя Шегай/Игорь Шамшуров (Санкт-Петербург) – 176,46.
3. Анастасия Егорова/Родион Маринский (Санкт-Петербург) – 169,16.
4. Влада Селиванова/Виктор Потапов (Пермский край) – 158,23.
5. София Хисамутдинова/Лев Цеханович (Санкт-Петербург) – 155,53.
6. Виктория Ельцова/Степан Маришин (Санкт-Петербург) – 145,59.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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