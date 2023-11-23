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Фигуристка Агата Петрова выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Москве

Фигуристка Агата Петрова выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Москве
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На заключительном этапе юниорской серии Гран-при России, который проходит в Москве, завершились соревнования девушек в короткой программе. Лучший результат показала Агата Петрова из Санкт-Петербурга, получившая за свой прокат 70,12. Всего 0,07 балла уступает лидеру перед произвольной программой москвичка Алёна Принёва. На третьей позиции с результатом 64,65 располагается София Дзепка.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Москва
Девушки. Короткая программа

1. Агата Петрова (Санкт-Петербург) – 70,12
2. Алена Принева (Москва) – 70,05
3. София Дзепка (Москва) – 64,65
4. Екатерина Чичилимова (Калужская область)– 64,60
5. Мария Гордеева (Москва) – 63,01
6. Варвара Кравчина (Москва) – 62,58

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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