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Лев Лазарев выиграл короткую программу на юниорском этапе Гран-при России в Москве

На заключительном этапе юниорской серии Гран-при России, который проходит в Москве, завершились соревнования юношей в короткой программе. Лучший результат показал Лев Лазарев, получивший за свой прокат 84,84 балла. Около двух баллов уступает лидеру перед произвольной программой Арсений Федотов. Аналогичный результат показал Иван Рамзенков, занимающий третью позицию.

Отметим, что Федотов в каскаде сумел исполнить вторым прыжком в каскаде с тройным флипом только двойной тулуп.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Москва

Юноши. Короткая программа

1. Лев Лазарев (Москва) – 84,84

2. Арсений Федотов (Москва) – 82,86

3. Иван Рамзенков (Санкт-Петербург) – 82,59

4. Герман Ленков (Санкт-Петербург) – 70,71

5. Дмитрий Родионов (Санкт-Петербург) – 69,81

6. Никита Малютин (Москва) – 68,34

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.