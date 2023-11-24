Видео провального проката Губановой на Гран-при ISU, после которого она идёт на 10-м месте

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, ныне выступающая за сборную Грузии, по итогам короткой программы на Гран-при ISU в Осаке (Япония) заняла 10-е место. Судьи оценили прокат фигуристки в 55,80 балла.

В самом начале проката экс-россиянка допустила грубую ошибку — на каскаде после тройного флипа сделала бабочку и лишь один оборот на тулупе. Далее она качественно выполнила двойной аксель, но не докрутила тройной лутц. В итоге яркая программа под песню «Mojo» оставила двоякое впечатление. Анастасия делала все движения, не выпала из ритма, но всё было сделано с серьёзными усилиями. Строгие судьи также это отметили. Действующая чемпионка Европы получила лишь 55,80 балла.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.