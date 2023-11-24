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«Почему нужно копить, если можно заработать?» Трусова — об отношении к деньгам

«Почему нужно копить, если можно заработать?» Трусова — об отношении к деньгам
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова рассказала об отношении к деньгам.

«Будут ли дальше крупные покупки? Следующая – квартира, у меня есть, но я хотела бы это иметь как цель. Дом, наверное, попозже немного.

Как отношусь к деньгам? Трачу легко (улыбается). Стараюсь не на всё подряд, папа всегда контролировал, чтобы я на ерунду не тратила. Но я считаю, почему их нужно копить, если можно заработать? Потрачу – заработаю. Нет такого, что я буду копить-копить-копить», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

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