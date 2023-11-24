Алёна Принёва выиграла шестой этап юниорской серии Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Алёна Принёва одержала победу в соревнованиях среди девушек в рамках шестого этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию в Москве.
Сегодня, 24 ноября, Принёва, представляющая Москву, в сумме за короткую и произвольную программы набрала 216,72 балла. Второй стала Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 205,32. Бронзу с результатом 199,90 балла завоевала Мария Гордеева (Москва).
Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Москва.
Девушки. Одиночное катание
1. Алёна Принёва (Москва) – 216,72.
2. Агата Петрова (Санкт-Петербург) – 205,32.
3. Мария Гордеева (Москва) – 199,90.
4. София Дзепка (Москва) – 197,31.
5. Варвара Кравчина (Москва) – 192,45.
6. Анна Ляшенко (Ростов) – 189,78.
Юниорская часть Гран-при в Москве завершится сегодня произвольной программой у юношей, а в турнире среди взрослых (мастера спорта) победители определятся 25-26 ноября.