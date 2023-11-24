Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Алёна Принёва выиграла шестой этап юниорской серии Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Алёна Принёва одержала победу в соревнованиях среди девушек в рамках шестого этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию в Москве.

Сегодня, 24 ноября, Принёва, представляющая Москву, в сумме за короткую и произвольную программы набрала 216,72 балла. Второй стала Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 205,32. Бронзу с результатом 199,90 балла завоевала Мария Гордеева (Москва).

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Москва.

Девушки. Одиночное катание

1. Алёна Принёва (Москва) – 216,72.

2. Агата Петрова (Санкт-Петербург) – 205,32.

3. Мария Гордеева (Москва) – 199,90.

4. София Дзепка (Москва) – 197,31.

5. Варвара Кравчина (Москва) – 192,45.

6. Анна Ляшенко (Ростов) – 189,78.

Юниорская часть Гран-при в Москве завершится сегодня произвольной программой у юношей, а в турнире среди взрослых (мастера спорта) победители определятся 25-26 ноября.