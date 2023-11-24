Петрова: у Самодуровой все программы восхищают, программы Туктамышевой — что-то с чем-то!

Российская фигуристка Агата Петрова оценила своё выступление на шестом этапе юниорской серии Гран-при в Москве. Петрова заняла второе место, набрав 205,32 балла.

«На тренировках я была гораздо увереннее, катала чисто. В принципе я спокойно выходила на короткую, на произвольную — чуть-чуть серьёзнее — надо было всё-таки сконцентрироваться. Я рада, что смогла показать свой минимум и всё-таки попала в тройку, я понимала, что это возможно, если я прокатаю хорошо. Было очень неожиданно, что я лидировала после короткой программы. У меня в голове было с чистым прокатом, может быть, 67, а тут 70 и первая. Было очень волнительно, радостно. Понимала, что ещё произвольная, надо не расслабляться, потому что, если что-то пойдёт не так, не было бы такого результата, как сейчас. Впервые я набрала больше 200 в принципе, было очень радостно.

Это был не самый сложный контент — на тренировках пробуем катать посложнее. В планах есть усложнения, будем стараться их показывать. Но, поскольку сейчас не могу в полную силу всё делать, буду надеяться, что смогу усложнить в этом сезоне свою программу. Как? Секрет. Всё увидите.

Мне достаточно просто тренироваться с Софьей Самодуровой, я с ней очень хорошо общаюсь. У нас вообще другие отношения с ней. С Владиславом Сезгановым тоже спокойно. С Татьяной Николаевной Мишиной… Я помню, на мемориале Панина вообще все тренеры были — я очень люблю, когда все тренеры стоят за бортиком. Но если у них нет возможности, я готова выступать с кем угодно. На льду я сама выступаю, не тренеры же.

Прокаты Софьи, конечно, смотрела, болела за неё — мне она очень нравилась. Больше всего мне нравится её произвольная программа «Бурлеск» на чемпионате Европы. У Софьи меня все программы восхищают. Программы Лизы Туктамышевой — это что-то с чем-то! У нас все старшие катают очень классно. Из юниоров точно не могу сказать, все юниоры хорошо катают, у каждого свой стиль, свои эмоции, свои изюминки», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.