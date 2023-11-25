Лев Лазарев рассказал, что в будущем хотел бы исполнять больше пяти квадов в ПП

Победитель проходившего в Москве шестого этапа юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию Лев Лазарев рассказал, что в будущем хотел бы исполнять больше пяти квадов.

«Какой бы контент я хотел исполнять в будущем? Я думаю, больше, чем пять четверных, но всерьёз я об этом пока не задумывался», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, ранее Лев Лазарев стал победителем шестого этапа юниорской серии Гран-при России, проходившего в Москве. По сумме двух программ спортсмен получил от судей 273,56 балла. Вторым стал Арсений Федотов (Москва), получивший от судей 269,70 балла. На третьем месте расположился Иван Рамзенков (Санкт-Петербург), который набрал по итогам турнира 233,65 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.