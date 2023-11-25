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Гран-при России. Танцы на льду. Ритм-танец
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18:15 Мск
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Гран-при России по фигурному катанию, танцевальные пары: во сколько начало, где смотреть

Гран-при России по фигурному катанию, танцевальные пары: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 25 ноября, начнутся соревнования взрослых на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Москве. Заключительным событием соревновательного дня будут соревнования танцевальных пар на арене «Мегаспорт» имени Анатолия Владимировича Тарасова.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 6, Москва
Танцы на льду. Ритм-танец
25 ноября 2023, суббота. 18:15 МСК
Не началось

Начало соревнований в ритм-танце — в 18:15 мск.

В общем зачёте Гран-при среди танцевальных пар лидирует дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, одержавший победу на двух этапах Гран-при — в Уфе и Самаре. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала Гран-при. Вместо него с 15 по 18 февраля 2024 года состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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