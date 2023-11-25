Гран-при России по фигурному катанию, танцевальные пары: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 25 ноября, начнутся соревнования взрослых на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Москве. Заключительным событием соревновательного дня будут соревнования танцевальных пар на арене «Мегаспорт» имени Анатолия Владимировича Тарасова.

Начало соревнований в ритм-танце — в 18:15 мск.

В общем зачёте Гран-при среди танцевальных пар лидирует дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, одержавший победу на двух этапах Гран-при — в Уфе и Самаре. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала Гран-при. Вместо него с 15 по 18 февраля 2024 года состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.