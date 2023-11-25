Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли Гран-при ISU в Осаке

Немка Минерва Фабьенне Хазе и бывший российский фигурист Никита Володин стали победителями шестого этапа Гран-при ISU в Осаке (Япония) в соревновании спортивных пар. Дуэт, представляющий Германию, набрал в совокупности 202,51 балла. На втором месте Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе из Италии (190,31), на третьем их соотечественники Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини с результатом 186,47 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Шестой этап. Осака, Япония
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 202,51 балла.
2. Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе (Италия) — 190,31.
3. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 186,47.
4. Анастасия Голубева/Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 185,39.
5. Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды) — 177,54.
6. Челси Лю/Балаж Надь (США) — 172,60.
7. Келли Энн Лорин/Лукас Этьер (Канада) — 160,79.
8. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 135,39.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.
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