Анастасия Губанова прокомментировала то, что стала лишь 6-й на этапе Гран-при ISU в Осаке

Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова, до 2021 года представлявшая Россию, прокомментировала шестое место на шестом этапе серии Гран-при ISU, который прошёл в Осаке (Япония).

«После разочарования во Франции и вчерашнего дня я очень довольна тем, как всё прошло сегодня. При поддержке моих тренеров и ещё одного особенного человека мне удалось перевернуть ситуацию. Мы сделали базовую стоимость моей программы выше, но мне легче катать этот набор. Не уверена, что у меня ещё будут соревнования перед чемпионатом Европы, но я планирую поставить новый показательный номер», — приводит слова Губановой Golden Skate.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.