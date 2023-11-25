«Хотелось пробить оценку в 80 баллов». Шанаева и Дрозд — о ритм-танце на Гран-при в Москве

Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали прокат ритм-танца на заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

После первого дня соревнований Шанаева и Дрозд занимают второе место (78,97 балла), уступая только Александре Степановой и Ивану Букину (87,78).

Дрозд: Во-первых, очень классная атмосфера в «Мегаспорте», очень приятно выступать, даже где-то есть ощущение домашней арены. По эмоциям, я считаю, мы очень классно выложились, в целом довольны прокатом. Если говорить об анализе, хочется сначала видео посмотреть, распечаток пока нет, чтобы посмотреть техническую сторону. Мне кажется, нам удалось показать классное, хорошее катание, плюс ко всему немножко поменяли образ в ритм-танце.

Почему новый костюм и причёска? Было предложение внести корректировки, поэтому решили, пока есть время, поэкспериментировать, возможно, удалось немного удивить сменой образа. По ощущениям, что прошлая рубашка многим нравилась, что в этой чувствую себя комфортно. Надеюсь, тоже понравится.

С какой причёской кататься удобнее – с той или с пучком? Главное — расположить его правильно, поскольку у нас достаточно много поддержек, чтобы не снести этот хвостик. Только в этом сложность, а так ко всему привыкаешь. Кудряшки раньше не мешали, единственное, когда отрастала длина, надо было её чуть-чуть укорачивать, чтобы волосы не лезли.

Шанаева: Гран-при — это хорошо организованный старт, поэтому в целом, куда ни приедешь, везде подготовлена арена, зрители тоже присутствуют, в целом нет разницы.

Мне два костюма нравятся. И синяя рубашка, и майка. Мне нравится Паша в целом, даже в тренировочной одежде.

Дрозд: Мы много провели работы в шлифовке танца и работы на раскат, чтобы это было всё мощнее, скоростнее, чище. Довольны ли баллами? Ну, конечно, тоже хотелось пробить оценку в 80 баллов. Я следил за комментарием своего дорого друга (Дмитрия Козловского. — Прим. «Чемпионат»), но это касается и нас. Хочется не только улучшаться, но и чтобы наш прогресс выражался не только в прокатах. Но… Значит, будем ещё больше работать, пробьём.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.