Прокат Косторной и Куницы, с которым они заняли предпоследнее место в Москве. Видео

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная в спортивной паре с мужем Георгием Куницей, набрав 67,74 балла, заняла предпоследнее место в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве.

Косторная и Куница начали прокат с идеального тройного флипа с того самого сложного захода, который использовала Алёна ещё в одиночном катании. Подкрутка вновь получилась на минусы, хотя её уровень, как у тодеса, по сравнению с этапом в Омске вырос. Также строже Алёну и Георгия оценили за компоненты – на балл меньше, чем в Омске.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Москва

Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 81,20.

2. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 76,51

3. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 76,40.

4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) – 73,94

5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва) – 70,42

6. Дарья Бояринцева/Роман Плешков (Москва) – 68,50.

7. Алёна Косторная /Георгий Куница (Москва) – 67,74.

8. Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва) – 65,39.