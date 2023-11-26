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Стал известен состав участников Спартакиады сильнейших в мужском одиночном катании

Стал известен состав участников Спартакиады сильнейших в мужском одиночном катании
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Определился состав участников турнира в мужском одиночном катании в рамках Спартакиады сильнейших, который пройдёт в Магнитогорске с 15 по 18 февраля 2024 года. В этом сезоне именно эти соревнования станут финалом серии Гран-при России по фигурному катанию.

Фигурное катание. Состав участников Спартакиады сильнейших. Мужчины:

Владислав Дикиджи
Евгений Семененко
Роман Савосин
Пётр Гуменник
Марк Кондратюк
Александр Самарин
Матвей Ветлугин
Дмитрий Алиев
Андрей Мозалёв
Глеб Лутфуллин
Макар Игнатов
Алексей Ерохов.

Отметим, что в этом сезоне лишь одному фигуристу удалось выиграть сразу два этапа Гран-при России. Им стал 19-летний Владислав Дикиджи.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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