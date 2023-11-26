Стал известен состав участников Спартакиады сильнейших в мужском одиночном катании

Определился состав участников турнира в мужском одиночном катании в рамках Спартакиады сильнейших, который пройдёт в Магнитогорске с 15 по 18 февраля 2024 года. В этом сезоне именно эти соревнования станут финалом серии Гран-при России по фигурному катанию.

Фигурное катание. Состав участников Спартакиады сильнейших. Мужчины:

Владислав Дикиджи

Евгений Семененко

Роман Савосин

Пётр Гуменник

Марк Кондратюк

Александр Самарин

Матвей Ветлугин

Дмитрий Алиев

Андрей Мозалёв

Глеб Лутфуллин

Макар Игнатов

Алексей Ерохов.

Отметим, что в этом сезоне лишь одному фигуристу удалось выиграть сразу два этапа Гран-при России. Им стал 19-летний Владислав Дикиджи.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.