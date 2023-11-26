«Сказали, что могут поставить дедакшн за это». Дикиджи — о танцах после проката

19-летний российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, планирует ли постоянно завершать свои прокаты фирменным танцем.

«Могут ли танцы после проката стать традицией? Я размышлял над этим вопросом. Если в Казани я дал волю эмоциям, потому что мне было очень приятно, и я станцевал, то в этот раз я задумался перед произвольной: если я чисто скатаю, стоит ли мне танцевать или нет? Я сам себе сказал: если я скатаю чисто, то я станцую что-нибудь другое. Когда у нас был перерыв после первой тренировки, я возле зеркала постоял, отрепетировал немножко. Может быть, будет как традиция, если я буду хорошо выступать.

Правда, мне сказали, что могут дедакшн за это поставить. Из-за того, что музыка заканчивается, а я продолжаю двигаться. Дедакшн не очень хочется получить. Если я буду хорошо катать дальше, то я постою секунд пять и только потом начну танцевать», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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