«Почему именно я?» Софья Муравьёва расплакалась после провального проката

Победительница этапа Гран-при России в Казани ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва расплакалась после падения с двух тройных акселей при выполнении произвольной программы на шестом этапе Гран-при России в Москве.

Помимо того что были провалены триксели, ещё и сольный лутц было нельзя исполнять из-за повторов. В итоге прокат фигуристки судьи оценили в 133,58 балла. Общая сумма – 210,25. 17-летняя спортсменка расплакалась, когда её встретил Евгений Плющенко, и продолжила плакать в кике. Она дважды задала вопрос «Почему именно я?», когда получала поддержку от Плющенко.

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Отметим, что ученица Евгения Плющенко заняла третье место на соревнованиях.