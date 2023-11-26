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«Почему именно я?» Софья Муравьёва расплакалась после провального проката

«Почему именно я?» Софья Муравьёва расплакалась после провального проката
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Победительница этапа Гран-при России в Казани ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва расплакалась после падения с двух тройных акселей при выполнении произвольной программы на шестом этапе Гран-при России в Москве.

Помимо того что были провалены триксели, ещё и сольный лутц было нельзя исполнять из-за повторов. В итоге прокат фигуристки судьи оценили в 133,58 балла. Общая сумма – 210,25. 17-летняя спортсменка расплакалась, когда её встретил Евгений Плющенко, и продолжила плакать в кике. Она дважды задала вопрос «Почему именно я?», когда получала поддержку от Плющенко.

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Отметим, что ученица Евгения Плющенко заняла третье место на соревнованиях.

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