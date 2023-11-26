Камила Валиева стала победительницей заключительного этапа Гран-при России

В Москве завершились соревнования женщин в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России – 2023/2024 по фигурному катанию. Их победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева. Стоит отметить, что это её первая победа в сезоне. Второе место заняла представительница Свердловской области Вероника Яметова. Тройку призёров замкнула ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва, сорвавшая два трикселя в произвольной программе.

Фигурное катание. Гран-при России, шестой этап, Москва. Женщины. Итоговое положение

1. Камила Валиева — 226,22 балла.

2. Вероника Яметова — 212,75.

3. Софья Муравьёва – 210,25.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.