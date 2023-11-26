Софья Муравьёва — о падении в ПП: лучше это будет здесь, чем на чемпионате России

Победительница этапа Гран-при России в Казани ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва прокомментировала падение с двух тройных акселей при выполнении произвольной программы на шестом этапе Гран-при России в Москве.

«Пусть, наверное, лучше это будет здесь, на этом старте, чем на чемпионате России. Все свои силы буду готовить к чемпионату России. Я пошла ещё на один аксель, у меня получилось больше повторов, и поэтому я потеряла много баллов. В момент программы почему-то об этом не подумала. Раньше думала, а сейчас почему-то не подумала. Будем исправляться», – сказала Муравьёва в эфире Первого канала.

17-летняя фигуристка заняла на соревнованиях третье место. Победительницей заключительного этапа Гран-при России стала Камила Валиева, набрав 226,22 балла. На втором месте расположилась Вероника Яметова (212,75).