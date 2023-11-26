Сегодня, 26 ноября, прошли соревнования шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Москве. На арене «Мегаспорт» завершились соревнования женщин в одиночном разряде. Стали известны имена фигуристок, отобравшихся в финал Гран-при России, который в нынешнем сезоне будет представлен как Спартакиада сильнейших.

В список финалисток вошли: Аделия Петросян, Анна Фролова, Софья Муравьёва, Алина Горбачёва, Вероника Яметова, Камила Валиева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Мария Агаева, Елизавета Куликова, Ксения Гущина и София Захарова.

Напомним, Спартакиада сильнейших пройдёт в Магнитогорске с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.