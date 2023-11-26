«Не такая большая трагедия, но не радостно точно». Муравьёва — о поражении на ГП в Москве

Российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала своё выступление на заключительном этапе Гран-при России в Москве. На нём спортсменка стала третьей, сорвав два трикселя в произвольной программе и получив по сумме двух программ от судей 210,25 балла.

«Наверное, я не так сильно работала. Не заслужила, недоработала. Наверное, для меня не так сильно важны Гран-при — я готовлюсь к чемпионату России. Цель именно такая. Это не такая большая трагедия, но для спортсмена это не радостно точно. Я просто очень эмоциональный человек, извините, что я плачу. Многие говорят, что надо пробовать. А я не хочу пробовать, я хочу делать», — передаёт слова Софьи Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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