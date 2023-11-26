«Во время проката немного дрожали ноги». Яметова — о серебре на ГП в Москве

16-летняя российская фигуристка Вероника Яметова прокомментировала своё выступление на заключительном этапе Гран-при России в Москве. На нём спортсменка завоевала серебряную награду.

«Было немного волнительно, потому что мне нужно было хотя бы удержать место после короткой программы. Прокат мне в целом понравился, я оцениваю его баллов на девять из десяти, потому что был небольшой недочёт на двойном акселе, когда заезжала на один из каскадов, а именно лутц — аксель, немножко споткнулась, потому что во время проката немного дрожали ноги. В общем, всё хорошо прошло.

Что эти соревнования значат для меня? Я поняла, над чем нужно работать, какие ошибки нужно исправить. На чемпионате России буду стремиться показать, что я всё могу.

Как проходила подготовка? Как и к предыдущему этапу в Красноярске, катали каждый день, тренировались очень много. Велась большая работа над прыжками, над вращениями, нужно было все делать чётко, как по расписанию.

Произвольная программа – о женщине-воительнице Лагере Лодброк, жене первого викинга. Программа о том, что нужно верить в себя, в свои силы, никогда не сдаваться. Мне кажется, эта программа мне очень подходит по темпераменту», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.