Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Москве

На шестом, заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве, завершилось выступление спортивных пар в произвольной программе. Победителями стали двукратные чемпионы страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, лидировавшие после короткой программы. В произвольном прокате фигуристы снова показали лучший результат и выиграли с суммой 235,78 балла. В борьбе за второе место Наталья Хабибуллина и Илья Княжук опередили Юлию Артемьеву и Александра Брюханова.

Фигурное катание. Гран-при России. Шестой этап. Москва

Спортивные пары. Итоговое положение после произвольной программы.

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 235,78.

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 220,32.

3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) – 212,58.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.