Хабибуллина — о Гран-при в Москве: была уверена, что в тройке мы останемся

Российские фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, выступающие в дуэте в соревнованиях спортивных пар, прокомментировали своё второе место на этапе Гран-при России в Москве.

Хабибуллина. Будем стараться на чемпионате России кататься намного лучше, чем здесь, не допускать ошибки на прыжках. Вообще нигде не допускать ошибки. И постараемся откататься на чемпионате России максимально чисто. Во всё элементы можно добавить. Мы довольны сегодня в произвольной программе, наверное, половиной элементов. Другую половину можно было сделать лучше. Илья собрался после прыжка, я не знала, что он не сделал двойной лутц, и все элементы остальные делал на максимум, не сдавал ни балла.

Княжук. Очень переживал перед объявлением результатов. Думал, я подведу Наташу.

Хабибуллина. Он остальные элементы сделал на 100%. После срыва собраться очень сложно, и я была уверена, что в тройке мы останемся.

Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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