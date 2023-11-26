Косторная упала с выброса — они с Куницей стали пятыми на Гран-при в Москве. Видео

На шестом, заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве, завершилось выступление спортивных пар в произвольной программе. Алёна Косторная и Георгий Куница заняли пятое место по результатам короткой и произвольной программ.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.