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Гран-при России. Танцы на льду. Произвольный танец
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Косторная упала с выброса — они с Куницей стали пятыми на Гран-при в Москве. Видео

Косторная упала с выброса — они с Куницей стали пятыми на Гран-при в Москве. Видео
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На шестом, заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве, завершилось выступление спортивных пар в произвольной программе. Алёна Косторная и Георгий Куница заняли пятое место по результатам короткой и произвольной программ.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

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