В фигурном катании стали известны спортивные и танцевальные пары, прошедшие на Спартакиаду сильнейших.

Танцевальные пары, прошедшие на Спартакиаду сильнейших

Степанова/Букин

Худайбердиева/Базин

Хавронина/Нарижный

Шанаева/Дрозд

Леонтьева/Горелкин

Миронова/Устенко

Шевченко/Ежлов

Савкина/Вахнов

Жданова/Бабаев-Смирнов

Тютюнина/Грачёв.

Спортивные пары, прошедшие на Спартакиаду сильнейших

Мишина/Галлямов

Бойкова/Козловский

Хабибуллина/Княжук

Осокина/Грицаенко

Артемьева/Брюханов

Чикмарёва/Янченков

Кадырова/Колесов

Косторная/Куница

Напомним, всего в рамках турнира Гран-при России шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую спортсмены вели борьбу на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.