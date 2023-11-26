В фигурном катании стали известны спортивные и танцевальные пары, прошедшие на Спартакиаду сильнейших.
Танцевальные пары, прошедшие на Спартакиаду сильнейших
Степанова/Букин
Худайбердиева/Базин
Хавронина/Нарижный
Шанаева/Дрозд
Леонтьева/Горелкин
Миронова/Устенко
Шевченко/Ежлов
Савкина/Вахнов
Жданова/Бабаев-Смирнов
Тютюнина/Грачёв.
Спортивные пары, прошедшие на Спартакиаду сильнейших
Мишина/Галлямов
Бойкова/Козловский
Хабибуллина/Княжук
Осокина/Грицаенко
Артемьева/Брюханов
Чикмарёва/Янченков
Кадырова/Колесов
Косторная/Куница
Напомним, всего в рамках турнира Гран-при России шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую спортсмены вели борьбу на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.