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Стали известны спортивные и танцевальные пары, прошедшие на Спартакиаду сильнейших

Стали известны спортивные и танцевальные пары, прошедшие на Спартакиаду сильнейших
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В фигурном катании стали известны спортивные и танцевальные пары, прошедшие на Спартакиаду сильнейших.

Танцевальные пары, прошедшие на Спартакиаду сильнейших

Степанова/Букин
Худайбердиева/Базин
Хавронина/Нарижный
Шанаева/Дрозд
Леонтьева/Горелкин
Миронова/Устенко
Шевченко/Ежлов
Савкина/Вахнов
Жданова/Бабаев-Смирнов
Тютюнина/Грачёв.

Спортивные пары, прошедшие на Спартакиаду сильнейших

Мишина/Галлямов
Бойкова/Козловский
Хабибуллина/Княжук
Осокина/Грицаенко
Артемьева/Брюханов
Чикмарёва/Янченков
Кадырова/Колесов
Косторная/Куница

Напомним, всего в рамках турнира Гран-при России шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую спортсмены вели борьбу на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.

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