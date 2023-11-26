Тарасова: Валиева была сегодня уверенная. Она молодец, почти восстановилась от всего

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой на Гран-при России в Москве.

«Просто блистательное выступление Камилы. Она огромная молодец, почти восстановилась от всего. Что сказать, талант! Она была сегодня уверенная, и это было видно. Даже разминку провела очень уверенно и без срывов. Скажу так: дай бог!» — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, Валиева одержала победу на шестом этапе Гран‑при России в Москве. 17‑летняя фигуристка лидировала после короткой программы и заняла итоговое первое место, несмотря на падение в произвольной программе. В сумме Валиева набрала 226,22 балла. Фигуристка одержала первую победу в 2023 году.

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