Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева одержала первую победу в 2023 году. Она заняла первое место на шестом, заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходили в Москве на арене «Мегаспорт».

Свою последнюю победу фигуристка одержала в декабре 2022 года. Тогда Валиева выиграла золото на чемпионате России по прыжкам, который проходил в Санкт-Петербурге.

Напомним, второе место заключительного этапа Гран-при заняла представительница Свердловской области Вероника Яметова. Тройку призёров замкнула ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва, сорвавшая два тройных акселя в произвольной программе.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.