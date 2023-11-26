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Татьяна Тарасова: думаю, что японские фигуристы на балл лучше, чем наши парни

Татьяна Тарасова: думаю, что японские фигуристы на балл лучше, чем наши парни
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о мужских одиночных прокатах на Гран-при России и Гран-при ISU, прошедших в эти выходные. В России победителем стал Владислав Дикиджи, на международном турнире победил японец Юма Кагияма.

«Наши парни старались. Не хочется как-то говорить фамилии. Мальчики улучшились, смотрела, кто делает четверные прыжки. Их сделали немногие, но надо к этому стремиться. Я вот сейчас пришла домой и посмотрела соревнования японцев. Меня немножко подкосило, потому что я думаю, что они на балл лучше, чем наши парни. У них есть ещё время для того, чтобы показать это желание на чемпионате России», — приводит слова Тарасовой издание «РИА Новости Спорт».

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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