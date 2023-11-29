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ФФККР: Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко продолжат сотрудничать с Анжеликой Крыловой

ФФККР: Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко продолжат сотрудничать с Анжеликой Крыловой
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Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко, выступающие дуэтом в танцах на льду, планируют продолжить сотрудничество с тренером и хореографом Анжеликой Крыловой. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

«В данный момент фигуристы отправились в США, где Аннабель пройдёт восстановительный курс лечения после травмы, полученной на этапе Гран-при России в Красноярске. Какое-то время дуэт планирует тренироваться в Америке», — утверждается в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о прекращении работы танцевальной пары с Крыловой, отъезде фигуристов в США, а также о намерении сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Франции по фигурному катанию.

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