ФФККР: Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко продолжат сотрудничать с Анжеликой Крыловой

Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко, выступающие дуэтом в танцах на льду, планируют продолжить сотрудничество с тренером и хореографом Анжеликой Крыловой. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

«В данный момент фигуристы отправились в США, где Аннабель пройдёт восстановительный курс лечения после травмы, полученной на этапе Гран-при России в Красноярске. Какое-то время дуэт планирует тренироваться в Америке», — утверждается в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о прекращении работы танцевальной пары с Крыловой, отъезде фигуристов в США, а также о намерении сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Франции по фигурному катанию.