Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко покинули Россию — источник

Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко, выступающие в танцах на льду, встретились в Москве с тренером и хореографом Анжеликой Крыловой, подарили ей букет цветов и рассказали о скором вылете в США. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в среду, 29 ноября стало известно о прекращении работы дуэта с Крыловой и переезде спортсменов в США для тренировок с отцом Аннабель, заслуженным тренером России и Украины Николаем Морозовым.

Также стало известно о желании Аннабель Морозов и Игоря Ерёменко сменить спортивное гражданство. По сообщениям источников, в ближайшее время спортсмены планируют начать представлять Францию. Напомним, дуэт сформировался в это межсезонье.