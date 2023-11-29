Навка отреагировала на новость о возможной смене гражданства Морозов и Ерёменко

Олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на новость о том, что отечественный танцевальный дуэт фигуристов Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко рассматривает идею сменить спортивное гражданство на французское. Якобы они планируют работать под кураторством отца Аннабель — тренера и хореографа Николая Морозова в США. До этого они тренировались под руководством Анжелики Крыловой.

«Судьба каждого человека зависит только от самого человека, и как-то комментировать это я не имею права. Тем более спортивная жизнь каждого человека очень коротка, каждый выбирает строить свою судьбу, как он считает нужным», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».