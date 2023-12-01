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«Не хватило азарта, куража». Гончаренко — о 2-м месте Кондратюка на Гран-при в Москве

«Не хватило азарта, куража». Гончаренко — о 2-м месте Кондратюка на Гран-при в Москве
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Марка Кондратюка на этапе Гран-при России в Москве.

Кондратюк стал вторым с результатом 275,25 балла, Победу одержал Владислав Дикиджи, набрав 282,81 балла.

«Марк тяжело входит в этот сезон, не знаю, по каким причинам. После того, как человек врывается в элиту, наступает этап осмысления, врабатывания — и, возможно, потом произойдет подъем, выход на следующий этап.

Чего ему не хватило? Трудно сказать. У него стоит четверной ультра-си. С одной стороны, не хватило азарта, куража — он тот спортсмен, который катается на кураже. Насколько он входит в это состояние, уже вопрос в нем. Но, несмотря на это, он дальше собрался. Его стойкость дала ему место на пьедестале, он молодец. В прошлые годы наши мальчики отставали от девочек в плане стабильности, азарта, жажды борьбы. Теперь у нас уже есть не один спортсмен, который выдает чистые прокаты, появился Владислав Дикиджи. Было видно, что ему непросто далась произвольная программа, но он проявил характер. Хотелось бы добавить выразительности в его программу, но не все сразу, он будет к этому идти. Заявка серьезная», — приводит слова Гончаренко «Газета.Ru».

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