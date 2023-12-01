«C первым двойным прыжком». Ягудин показал, как готовится к шоу после операций

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который в октябре перенёс две операции на коленях, сообщил, что вернулся на лед и начал восстанавливать двойные прыжки.

5 октября, Ягудину прооперировали левое колено, а спустя неделю, 12 октября, — правое. Лечение четырехкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании проходило в Германии.

«C первым двойным прыжком поздравляю себя. Третий раз на льду после операций. Впереди много работы, а для начала, увидимся завтра в Воронеже в первый день зимы на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в ЛДС «Юбилейный» в 19:00», — написал Ягудин в своём телеграм-канале.

Напомним, фигурист завершил спортивную карьеру в 2003 году, продолжив после этого участие в ледовых шоу и показательных выступлениях.