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Алексей Ягудин перенёс вторую операцию на коленях

Алексей Ягудин перенёс вторую операцию на коленях
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Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию Алексей Ягудин перенёс операцию на правом колене. Неделю назад, 5 октября, фигуристу прооперировали левое. Лечение олимпийского чемпиона проходило в Германии. 43-летний спортсмен уже поделился новостями о своём самочувствии.

«Самочувствие шикарное. В этот раз очень легко отошёл от наркоза. 40 минут прошло с операции, я уже в строю, вышел из больницы. Сроки восстановления будут понятны только после консультации с доктором, но думаю, что это произойдет к декабрю», — цитирует Алексея Ягудина ТАСС.

Напомним, фигурист завершил спортивную карьеру в 2003 году, продолжив после этого участие в ледовых шоу и показательных выступлениях.

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