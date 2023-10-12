Алексей Ягудин перенёс вторую операцию на коленях

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию Алексей Ягудин перенёс операцию на правом колене. Неделю назад, 5 октября, фигуристу прооперировали левое. Лечение олимпийского чемпиона проходило в Германии. 43-летний спортсмен уже поделился новостями о своём самочувствии.

«Самочувствие шикарное. В этот раз очень легко отошёл от наркоза. 40 минут прошло с операции, я уже в строю, вышел из больницы. Сроки восстановления будут понятны только после консультации с доктором, но думаю, что это произойдет к декабрю», — цитирует Алексея Ягудина ТАСС.

Напомним, фигурист завершил спортивную карьеру в 2003 году, продолжив после этого участие в ледовых шоу и показательных выступлениях.