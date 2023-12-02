Медведева — о своём стиле: надену строгий пиджак, и на кривой козе ко мне не подъедешь!

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, как искала свой стиль.

«Одеваться как-то, самовыражаться в жизни мне тоже было тяжело. Я узнала, что, оказывается, можно ходить не только в спортивном костюме, но и надевать сапоги такие высокие, и юбку ещё такую вот. А ещё она может быть не только чёрной… Розовой! Хочешь колготки розовые? Надевай розовые колготки. Блёстками обмажься!

Я много пробовала. Меняла-меняла, и поняла, что яркие краски не совсем для меня. Я более сдержанная. Такая кошка. Нашла себе что-то более приглушённое и высокомерное даже. Я вот надену строгий пиджак, и на кривой козе ко мне не подъедешь! Вот такой у меня стиль. Мне так комфортно, я чувствую себя увереннее», — сказала Медведева в подкасте Первого канала «Не лыком шиты».