Открыто голосование в последней мужской группе премии «Король и Королева фигурки»
На «Чемпионате» стартовало голосование в последней мужской группе премии «Король и Королева фигурки». Вечером откроется заключительный перед полуфиналом женский опрос – следи за новостями!
В полуфинал выйдут два фигуриста, представлены следующие кандидаты:
- Максим Траньков;
- Александр Галлямов;
- Михаил Коляда;
- Иван Букин;
- Марк Кондратюк;
- Григорий Фёдоров.
Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 четверга, 7 декабря.
Подробнее о правилах премии и составе групп:
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