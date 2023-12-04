Открыто голосование в последней мужской группе премии «Король и Королева фигурки»

На «Чемпионате» стартовало голосование в последней мужской группе премии «Король и Королева фигурки». Вечером откроется заключительный перед полуфиналом женский опрос – следи за новостями!

В полуфинал выйдут два фигуриста, представлены следующие кандидаты:

Максим Траньков;

Александр Галлямов;

Михаил Коляда;

Иван Букин;

Марк Кондратюк;

Григорий Фёдоров.

Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 четверга, 7 декабря.

Подробнее о правилах премии и составе групп: