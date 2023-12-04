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Открыто голосование в последней мужской группе премии «Король и Королева фигурки»

Открыто голосование в последней мужской группе премии «Король и Королева фигурки»
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На «Чемпионате» стартовало голосование в последней мужской группе премии «Король и Королева фигурки». Вечером откроется заключительный перед полуфиналом женский опрос – следи за новостями!

В полуфинал выйдут два фигуриста, представлены следующие кандидаты:

  • Максим Траньков;
  • Александр Галлямов;
  • Михаил Коляда;
  • Иван Букин;
  • Марк Кондратюк;
  • Григорий Фёдоров.

Голосование проходит в телеграм-канале «Ход коньком» и продлится до 12:00 четверга, 7 декабря.

Подробнее о правилах премии и составе групп:

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