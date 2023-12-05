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Радионова — о Кучаеве: смотрю каждый матч, где играет Костя

Радионова — о Кучаеве: смотрю каждый матч, где играет Костя
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Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова рассказала, как поддерживает футболиста ЦСКА Константина Кучаева. Спортсмены являются мужем и женой.

«Смотрю каждый матч, где играет Костя. После футбола мы можем обсудить игру, если он захочет. Я разобралась в правилах, знаю игроков РПЛ. Когда муж дома, в телевизоре всегда футбол. Когда Костя играет, прихожу на стадион и болею за него. Я постоянный посетитель «ВЭБ Арены», — сказала Радионова в интервью «Матч ТВ».

Напомним, летом Радионова вышла замуж за полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева. Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее футболист выступал на правах аренды за казанский «Рубин», а также играл за «Мастер-Сатурн».

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