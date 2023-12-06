Синицына: Вера Арутюнян сказала не гоняться за местами, а показывать фигурное катание

Победительница пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре Ксения Синицына в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» заявила, что жертвует результатами ради красоты и чистого проката.

Журанков: Вы жертвуете результатом ради красоты и чистого проката, так?

Синицына: Да, так и есть.

Журанков: Но это не спорт, а ты же в спорте.

Синицына: Вера Анатольевна [Арутюнян], когда ставила программу, сказала, что не надо гоняться за местами, ты должна выходить и показывать людям фигурное катание. Красоту, элегантность катания, женственность, потому что этого сейчас стало очень мало. Например, на тот же балет ты приходишь – ты же не видишь, как балерины мучатся, что-то там исполняют, применяют силу какую-то. Ты должен показывать мастерство катания, перетекающее из одного движения в другое, лаконичность. Должна быть конкретная программа, концепция, чтобы зритель понял, проникся, ощутил себя на спектакле и получил удовольствие от этого.

Журанков: А что тебе сказала Светлана Панова?

Синицына: Она с ней согласна, поддерживает. Но про элементы тоже не надо забывать, это основная составляющая нашего вида спорта. Всё равно задача такая, чтобы совместить и техническую, и артистическую часть.