19-летняя Синицына: пять попыток четверного в день — этого достаточно в моём возрасте

Победительница пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре Ксения Синицына высказалась о балансе четверных прыжков и компонентов.

«Четверной нельзя делать большое количество повторений. Идёт травма. Четверной – это очень большая нагрузка. Ты начинаешь его прыгать, и, если отпрыгал его дня четыре, у тебя может что-то начать болеть, что-то не так пойти. Очень большая нагрузка на организм. В день делаешь пять попыток – этого достаточно в моём возрасте.

С годами прыгать становится тяжелее. Это каждодневный труд. А четверной – надо ещё больше на полу прыгать. На прошлой неделе я каталась с грузами на ногах раскатку, 40 минут. Чтобы ноги были легче и прыгать было легче, они меньше забивались без грузов. Какую-то такую методику вырабатываем, чтобы и здоровью не приносить вред, и развиваться в плане выносливости, чтобы подойти к этому четверному в хороших ногах с хорошим телом», — сказала Синицына в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».