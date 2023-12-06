Синицына: можно попробовать убрать ультра-си из правил, но такого не будет. Это спорт

Победительница пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре Ксения Синицына в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» заявила, что попробовала бы убрать элементы ультра-си из правил.

Синицына: Я считаю, что ультра-си всё равно прыгать надо. Главное – прыгать не во вред себе. Не издеваться над своим организмом. Ты всё равно должен не останавливаться на достигнутом – выучил три-три и ладно. Потом тебе захочется чего-то нового, усложнить ещё что-то. Это процесс саморазвития, плюс проверить себя, свои силы, что ещё ты можешь сделать. Исключать четверные не надо.

Журанков: А если бы у тебя была такая воля, ты бы убрала ультра-си из правил?

Синицына: Можно было бы попробовать, но такого не будет. Это спорт. У нас всё равно техническая составляющая идёт на первом месте, а потом – вторая оценка. Как я и говорила, четверной тренировать надо. Просто не злоупотреблять этим. Чтобы дети могли продолжать долгую карьеру.