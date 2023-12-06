Фигуристка Синицына: шоу — моя мечта. Бабу-ягу сыграла бы, вообще любого персонажа

Победительница пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре Ксения Синицына в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» заявила, что мечтает выступить в ледовом шоу.

Синицына: К сожалению, приглашений никаких не поступало, но шоу – моя мечта. С кем из друзей ни разговаривала, но всегда говорю: как интересно покататься в шоу! Я никогда не каталась в шоу, а очень интересно, как там ребята катаются, живут в этих шоу. Мне интересно себя испытать в шоу – например, какие-то сказки на льду. Роль тебе дадут, и ты, как в театре, будешь играть эту роль. Такое люблю. Перевоплощаться из одного образа в другой, эмоции выплёскивать, людям передавать.

Журанков: Бабу-ягу сыграла бы?

Синицына: Да вообще любого персонажа.