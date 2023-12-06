Фигуристка Синицына — о работе с Пановой: просто не смогу у другого тренера кататься

Победительница пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре Ксения Синицына в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» заявила, что никогда не задумывалась о том, чтобы сменить школу.

Журанков: В тот момент не было мыслей сменить школу?

Синицына: Школу менять я никогда не думала. Я просто не могла уйти от своего тренера, мне очень нравится тренироваться под её руководством. Я очень уважаю Светлану Владимировну Панову и Татьяну Викторовну Моисееву, они меня с детских лет вырастили, и я просто не смогу у другого тренера кататься. Они знают меня как никто другой.

Журанков: Со скольки лет ты у них?

Синицына: Получается, с девяти лет катаюсь у них.