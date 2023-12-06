«Она приезжает к родным и на каток заскакивает». Синицына — о работе с тренером из США

Победительница пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре Ксения Синицына в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» рассказала, как происходит процесс постановки программы.

Журанков: Как вы ставите программы? Скажу громко и пафосно, но для меня вы ставите на уровне хореографических шедевров.

Синицына: Короткую мне ставила Вера Анатольевна Арутюнян, она приезжала из Америки в Москву. Она приезжает к родным, а заодно и на каток заскакивает. Она приезжала с апреля по май на долгий период. Приходит на каток, ставит кому-то одному программу и вместе с этим работает со всей группой – ставит скольжение, даёт какие-то упражнения, мы их отрабатываем, она говорит нам, как правильно их делать, чтобы подготовиться к прыжкам.