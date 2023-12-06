Синицына — о том, почему похудела: начинают говорить, что тут лишнее, там бока висят…

Победительница пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре Ксения Синицына в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» рассказала о том, почему похудела.

Журанков: Это когда все обсуждали, как Синицына сильно похудела?

Синицына: Да.

Журанков: А тебе реально пришлось себя помучить?

Синицына: Да, ограничивать в еде. И такой возраст был — 15-16 лет. Переходный период, было сложно. В подростковом возрасте воспринимаешь себя не так.

Журанков: В смысле? Как это часто бывает у девушек по типу: «Я толстая»?

Синицына: Ну да.

Боброва: А ты действительно так себя ощущала? Или с чьей подачи это было? Может, подружек, одноклассниц, не дай бог, тренера, мамы?

Синицына: Чаще всего, конечно, идёт со стороны, потому что для себя ты лучший. Но когда со стороны начинают тебе постоянно говорить, что тут лишнее, там бока висят…

Боброва: Когда такое было? Я просто помню тебя с юниоров и не помню, чтобы ты была большая. Где там что начинало висеть, непонятно.

Синицына: Ну, я не совсем была худая в юниорский период. Как раз начался карантин…