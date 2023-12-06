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Синицына ответила, покажет ли четверной тулуп на чемпионате России

Синицына ответила, покажет ли четверной тулуп на чемпионате России
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Победительница пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре Ксения Синицына ответила на вопрос, покажет ли она четверной тулуп на чемпионате России.

«На чемпионате России — нет, четверного не будет, потому что у меня сейчас цель — выступить чисто и занять хорошие позиции, чтобы отобраться в сборную. Для меня это в приоритете. Лучше выступить чисто и занять более высокое место, чем я упаду, и непонятно, как в дальнейшем сложится прокат. Потому что, как говорил мне тренер, лучшая программа — это программа, откатанная чисто. Когда ты падаешь, даже если дальше делаешь всё хорошо, остаётся отпечаток, что ты упала, и не так уже запоминается, выделяется программа. Нет таких же положительных отзывов, что программа — вау», — сказала Синицына в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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