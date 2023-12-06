«Пришла на тренировку и сломала ногу». Синицына объяснила, почему больше не учит триксель

Победительница пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре Ксения Синицына в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» объяснила, почему больше не учит триксель.

Журанков: А ты же пробовала делать тройной аксель?

Синицына: Да, как раз в юниорском сезоне-2019/2020 даже хотели уже в программу вставлять. Был готовый тройной аксель. Я помню, на чемпионате России мы от него отказались, потому что я плохо откатала короткую. Решили, что не надо рисковать и усугублять положение.

Журанков: А тройной аксель прекратили тренировать из-за травм?

Синицына: После чемпионата России я не отобралась на юниорский чемпионат мира, пришла на тренировку на следующий день и сломала ногу. Пришла на ОФП, терять уже нечего. Просто тренировалась, на степах прыгала, нога соскочила, и всё. Сломала. Сначала думали: ничего страшного. Домой пошла, потом решили сделать рентген и на три недели – в гипс.