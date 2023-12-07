Ксения Синицына: очень хочу показать четверной на соревнованиях

Победительница пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре Ксения Синицына в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» заявила о желании показать четверной прыжок на соревнованиях.

Боброва: Но потенциально мы можем увидеть попытку четверного у тебя в этом сезоне или три с половиной?

Синицына: Три с половиной я сейчас не делаю, только над четверным работаю. Но у меня такая цель на сезон, что очень хочу показать четверной на соревнованиях. Надо войти в форму, пройдёт чемпионат России, отобраться в сборную и потом уже можно пробовать четверной во второй половине сезона.