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Хазе и Володин лидируют после короткой программы финала Гран-при ISU в Пекине

Хазе и Володин лидируют после короткой программы финала Гран-при ISU в Пекине
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Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, выиграли короткую программу в соревновании спортивных пар на финале Гран-при ISU, проходящем в Пекине. Перед произвольной программой пара занимает первое место с результатом 72,56 балла. На втором месте канадский дуэт Динны Стеллато-Дудек и Максима Дешама (71,22), на третьем — Сара Конти и Никколо Мачи из Италии, набравшие 70,30 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Финал, Пекин, Китай
Спортивные пары. Короткая программа
07 декабря 2023, четверг. 12:55 МСК
Окончено
1
Германия
2
Канада
3
Италия

Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Пекин, Китай
Спортивные пары. Короткая программа

1. Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия) — 72,56.
2. Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Канада) — 71,22.
3. Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) — 70,30.
4. Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия) — 65,51.
5. Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия) — 61,91.
6. Лия Перейра и Треннт Мишо (Канада) — 61,78.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.

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