Хазе и Володин лидируют после короткой программы финала Гран-при ISU в Пекине

Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, выиграли короткую программу в соревновании спортивных пар на финале Гран-при ISU, проходящем в Пекине. Перед произвольной программой пара занимает первое место с результатом 72,56 балла. На втором месте канадский дуэт Динны Стеллато-Дудек и Максима Дешама (71,22), на третьем — Сара Конти и Никколо Мачи из Италии, набравшие 70,30 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Финал. Пекин, Китай
Спортивные пары. Короткая программа
1. Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия) — 72,56.
2. Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Канада) — 71,22.
3. Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) — 70,30.
4. Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия) — 65,51.
5. Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия) — 61,91.
6. Лия Перейра и Треннт Мишо (Канада) — 61,78.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.
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